Паскаль Монье: В Азербайджане я увидел дружбу и гостеприимство - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report с бывшим послом Франции в Азербайджане Паскалем Монье.

- Господин посол, какие изменения произошли в отношениях между Азербайджаном и Францией во время вашей работы здесь? Какие проекты были реализованы?

- Двусторонние отношения между Францией и Азербайджаном значительно улучшились в течение последних трех лет.

Что касается политической сферы, оба президента регулярно встречаются. Президент Олланд дважды приезжал в Баку - в мае 2014-го и в апреле 2015-го года - и президент Алиев дважды посетил Париж в сентябре 2012 и октябре 2014 года.

Наше сотрудничество в экономической сфере также многообещающее. 30 французских компаний активно работают на азербайджанском рынке. С первых Европейских Игр в Баку автобусы IVECO начали циркулировать по улицам города. Эти автобусы теперь полностью интегрированы в столичный транспорт и обслуживают азербайджанских пассажиров с комфортом, безопасностью, сохраняя окружающую среду. Это один из немногих примеров. Компания Alstom поставит в страну локомотивы, а также участвует в программе модернизации метро, также как компания Systra в сфере проектирования, Bouygues в сфере строительства и Thales в вопросах сигнальных систем. Сотрудничество в сфере транспорта, энергетики, окружающей среды, сельского хозяйства также быстро и широко развивается.

Наше двустороннее сотрудничество было также очень активно в области образования и культуры. Франция и Азербайджан работают над проектом создания совместного университета, в этих целях была создана двусторонняя рабочая группа, первое заседание которой состоится на этой неделе. Французская школа в Баку начала третий год деятельности с полностью обновленной педагогической командой, состоящей из нескольких французских учителей.

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первой леди Мехрибан Алиевой, с которой я имел честь встретиться до моего отъезда, был также очень активен во Франции в продвижении Азербайджана и участии в крупных культурных инициативах, как, например, обновление залов, посвященных исламу в Лувре в Париже.

- Как вы оцениваете свои достижения на должности посла Франции в Азербайджане?

- Я полагаю, что с моей командой мы добились важной миссии в повышении уровня понимания и доверия между нашими двумя странами, а также качества двустороннего диалога. Как говорится, для того, чтобы танцевать танго нужны двое, и азербайджанские власти, частный сектор Азербайджана, а также преподаватели французского языка, студенты и т.д. проявили интерес к углублению нашего сотрудничества. Франция и впредь продолжит этот путь с моим преемником Аурелией Буше, которая прибудет в Баку 27 октября. Я знаю ее лично, и она является моим хорошим другом. Я могу заверить вас, что она очень профессиональный и опытный дипломат. Ранее она являлась послом ЕС в Астане. Она полна энтузиазма в связи в прибытием в Баку.

- Удалось ли Вам узнать больше об Азербайджане и азербайджанском народе, работая здесь? Планируете ли вы использовать опыт, накопленный в Азербайджане, в вашей будущей деятельности?

- Здесь я увидел дружбу и гостеприимство, то как важно быть терпеливым и гибким. Азербайджан является мусульманской страной, где всегда существовали традиции толерантности. Азербайджанский народ - очень открытый и искренний. У меня есть много друзей здесь, с кем я буду поддерживать контакт. Париж находится всего в пяти часах полета от Баку, а с наличием Интернета, расстояния исчезают.

- Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта по-прежнему находится в тупике. Как вы видите перспективы его урегулирования и роль Франции в этом вопросе?

Сопредседатели Минской группы от Франции, США и России активно работают с обеими сторонами - Азербайджаном и Арменией для того, чтобы найти мирный путь решения этого сложного и болезненного конфликта. Франция признает территориальную целостность Азербайджана. И мы обеспокоены растущей напряженностью между двумя сторонами. Сопредседатели прибудут в Баку на этой неделе. Мы решительно продолжим наши усилия по приведению сторон к возобновлению диалога, и надеемся, что компромисс будет найден.