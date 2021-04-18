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Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата

Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата Житель села Гетап Вайоцдзорской области Армении не позволил премьер-министру страны Николу Пашиняну возложить цветы к могиле родственника, погибшего в Карабахе
Внешняя политика
18 апреля 2021 г. 01:10
Пашиняну не дали возложить цветы на могилу погибшего солдата

Житель села Гетап Вайоцдзорской области Армении не позволил премьер-министру страны Николу Пашиняну возложить цветы к могиле родственника, погибшего в Карабахе.

Как передает Report, видео инцидента выложил на своем сайте интернет-ресурс news.am.

"...Это могила моего брата. Я имею права... Не разрешаю вам", - заявил мужчина.

Издание сообщает, что позднее Пашинян вновь подошел к могиле, попытался поговорить с гражданином, но тот заявил, что "никто из представителей власти не помог ему найти тело брата, наоборот, мешали".

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Версия на азербайджанском языке Paşinyana ölən əsgərin məzarı önünə gül qoymağa imkan verilmədi

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