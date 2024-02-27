Пашинян выразил надежду, что в Берлине будет достигнут прогресс по мирному договору с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что главы МИД Армении и Азербайджана 28-29 февраля в Берлине достигнут прогресса по мирному договору.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов 28-29 февраля в Берлине достигнут прогресса по мирному договору.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, об этом он заявил в Афинах во время встречи со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

"Вы знаете, что в ближайшее время ожидается очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Я надеюсь, что в результате этой встречи будет достигнут прогресс", - заявил он.