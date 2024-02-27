О нас

Пашинян выразил надежду, что в Берлине будет достигнут прогресс по мирному договору с Баку

Пашинян выразил надежду, что в Берлине будет достигнут прогресс по мирному договору с Баку Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что главы МИД Армении и Азербайджана 28-29 февраля в Берлине достигнут прогресса по мирному договору.
Внешняя политика
27 февраля 2024 г. 14:59
Пашинян выразил надежду, что в Берлине будет достигнут прогресс по мирному договору с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов 28-29 февраля в Берлине достигнут прогресса по мирному договору.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, об этом он заявил в Афинах во время встречи со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

"Вы знаете, что в ближайшее время ожидается очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Я надеюсь, что в результате этой встречи будет достигнут прогресс", - заявил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pashinyan hopes progress will be achieved in Berlin on peace treaty with Baku
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Berlində Bakı ilə sülh sazişi üzrə irəliləyiş əldə olunacağına ümid edirəm

Другие новости из категории

БИГ поддержит Новую Каледонию в Международном суде
ФотоБИГ поддержит Новую Каледонию в Международном суде
27 февраля 2024 г. 14:43
Президент Ильхам Алиев принял министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии
Президент Ильхам Алиев принял министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии
27 февраля 2024 г. 14:08
Саудовская Аравия может упростить процесс выдачи виз для граждан Азербайджана
Саудовская Аравия может упростить процесс выдачи виз для граждан Азербайджана
27 февраля 2024 г. 13:18
В Вашингтоне и Нью-Йорке почтили память жертв Ходжалинского геноцида
ФотоВ Вашингтоне и Нью-Йорке почтили память жертв Ходжалинского геноцида
27 февраля 2024 г. 12:22
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Генсек ОИС: Совершенные в Ходжалы массовые зверства - преступление против человечности
Генсек ОИС: Совершенные в Ходжалы массовые зверства - преступление против человечности
27 февраля 2024 г. 09:33
На Кубе отметили 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида
ФотоНа Кубе отметили 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида
27 февраля 2024 г. 07:41
У посольства Армении в США организована акция в память о жертвах Ходжалинского геноцида
ФотоУ посольства Армении в США организована акция в память о жертвах Ходжалинского геноцида
27 февраля 2024 г. 05:04
У здания ООН в Нью-Йорке организована фотовыставка о Ходжалинском геноциде
ФотоУ здания ООН в Нью-Йорке организована фотовыставка о Ходжалинском геноциде
27 февраля 2024 г. 03:11
Колумбийский телеканал показал сюжет о Ходжалинском геноциде
ФотоКолумбийский телеканал показал сюжет о Ходжалинском геноциде
27 февраля 2024 г. 01:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi