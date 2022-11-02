Пашинян: Встреча с лидерами РФ и Азербайджана способствовала продвижению мирной повестки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи важной и полезной.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи важной и полезной.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил в парламенте в ходе обсуждений проекта госбюджета Армении.

По его словам, сочинская встреча способствовала продвижению мирной повестки.

Он также отметил, что политика Армении до встречи в Сочи и после нее осталась неизменной.

Напомним, что 31 октября в Сочи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.