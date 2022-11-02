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Пашинян: Встреча с лидерами РФ и Азербайджана способствовала продвижению мирной повестки

Пашинян: Встреча с лидерами РФ и Азербайджана способствовала продвижению мирной повестки Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи важной и полезной.
Внешняя политика
2 ноября 2022 г. 12:47
Пашинян: Встреча с лидерами РФ и Азербайджана способствовала продвижению мирной повестки
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи важной и полезной.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил в парламенте в ходе обсуждений проекта госбюджета Армении.

По его словам, сочинская встреча способствовала продвижению мирной повестки.

Он также отметил, что политика Армении до встречи в Сочи и после нее осталась неизменной.

Напомним, что 31 октября в Сочи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Версия на английском языке Nikol Pashinyan talks about results of Sochi meeting
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Soçi görüşünün nəticələrindən danışıb

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