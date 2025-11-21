Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 14:57
    Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с Азербайджаном

    Отношения между Арменией и Казахстаном поднялись на уровень стратегического партнерства.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    "Казахстан очень важен для нас, потому что в это значимое время у нас была возможность провести встречи в Алматы между нашим министром иностранных дел и министром иностранных дел Азербайджана. Это очень многое значит для нас", - сказал Пашинян.

    По его словам, мир между Арменией и Азербайджаном основывается на Алматинской декларации, которая имеет конкретное политическое значение и символизм.

    "Я очень рад, что в результате моего официального визита отношения между Арменией и Казахстаном поднялись на уровень стратегического партнерства. Это означает новый уровень развития нашего взаимодействия в регионе", – сказал премьер-министр Армении.

