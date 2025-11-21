Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с Азербайджаном

Отношения между Арменией и Казахстаном поднялись на уровень стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Казахстан очень важен для нас, потому что в это значимое время у нас была возможность провести встречи в Алматы между нашим министром иностранных дел и министром иностранных дел Азербайджана. Это очень многое значит для нас", - сказал Пашинян.

По его словам, мир между Арменией и Азербайджаном основывается на Алматинской декларации, которая имеет конкретное политическое значение и символизм.

"Я очень рад, что в результате моего официального визита отношения между Арменией и Казахстаном поднялись на уровень стратегического партнерства. Это означает новый уровень развития нашего взаимодействия в регионе", – сказал премьер-министр Армении.