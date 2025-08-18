Пашинян: Вашингтонские соглашения - безусловный успех как для Армении, так и для Азербайджана

Вашингтонские соглашения являются безусловным успехом как для Армении, так и для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-мин6истр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу.

"В 34-летней истории нашей государственности все внешнеполитические и дипломатические события мы пытались оценивать по шкале "победа или поражение". Дорогой народ, я должен решиться сказать: это ошибочная постановка вопроса. Потому что если выбор всегда стоит только между победой и поражением, то поражение неизбежно", - сказал Пашинян.

По его словам, достигнутые договоренности – настоящий триумф концепции государственного строительства Армении.

"Ты можешь победить один раз, два раза, три, даже пять или десять раз, но другое дело — это формула взаимного согласия, которая обещает успех всем сторонам, достигшим соглашения. Вашингтонские соглашения являются безусловным успехом как для Армении, так и для Азербайджана, а также для Соединенных Штатов. Они делают наше государство надежным, стабильным и долговечным, укрепляют нашу независимость и суверенитет, делают реалистичными наше благополучие и счастье — то, что является стратегией всех наших стратегий", - сказал глава армянского правительства.