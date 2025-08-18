О нас

Никол Пашинян: В результате Вашингтонских соглашений Армения выходит из изоляции

Внешняя политика
18 августа 2025 г. 18:22
В результате Вашингтонских соглашений Армения после более чем 30-летней блокады выходит из изоляции - это результат, который еще недавно считался невозможным.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу.

"Открываются пути между Арменией и Азербайджаном. Это значит, что восстановление и строительство транспортных коммуникаций должно сопровождаться процессами уточнения, разграничения и согласования границ", - сказал политик.

По словам Пашиняна, Армения выражает готовность к упрощению процедур пересечения границы.

"Это тот вопрос, который должен решаться в первую очередь. Возникает ли у нас в связи с этим новая тревога? Однозначно — нет. Потому что в третьем пункте Вашингтонской декларации закреплен принцип взаимности, и это является гарантией того, что Республика Азербайджан будет действовать по тем же правилам, что и Республика Армения", - сказал он.

Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Vaşinqton razılaşmaları nəticəsində Ermənistan təcrid vəziyyətindən çıxır

