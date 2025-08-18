О нас

Премьер Армении заявил о неоценимой роли Трампа в нормализации отношений с Азербайджаном

Внешняя политика
18 августа 2025 г. 18:18
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в процессе нормализации отношений с Азербайджаном неоценимую роль сыграл нынешний президент США Дональд Трамп.

Как сообщает Report, об этом армянский лидер заявил в своем обращении к народу.

"В этом процессе невозможно переоценить роль президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его администрации. Именно поэтому вместе с президентом Азербайджана [Ильхам Алиев - ред.] мы приняли решение выдвинуть господина Трампа на Нобелевскую премию мира", - сказал он.

Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasında Tramp əvəzsiz rol oynayıb

