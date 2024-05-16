Пашинян: Уже 10 дней пограничные войска Армении несут службу на участке Баганис-Воскепар

Уже 10 дней как пограничные войска Армении несут службу на участке Баганис-Воскепар.

Уже 10 дней как пограничные войска Армении несут службу на участке Баганис-Воскепар.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

"То есть с момента установки пограничных столбов были размещены пограничные войска. Сейчас изучается местность для осуществления постоянной службы. Этот процесс будет происходить и на других участках", - заключил премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что в процессе демаркации на участке Беркабера не было никаких проблем.