Пашинян: Стартовали технико-экономические исследования в рамках проекта TRIPP

В Армении начались технико-экономические исследования в рамках реализации проекта TRIPP ("Маршрут Трампа").

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Пашинян назвал проект TRIPP одним из ключевых достижений Вашингтонского мирного саммита, который состоялся 8 августа 2025 года.

"В рамках рамочного соглашения по реализации проекта TRIPP, подписаного 13 января этого года министром иностранных дел Армении и государственным секретарем США, мы подтвердили, что данный проект, помимо значительных мирных дивидендов, будет иметь региональное и глобальное значение", - сказал он.

По его словам, Ереван удовлетворен ходом подготовительных работ по проекту, а также технико-экономических исследований, которые стартовали несколько дней назад.

"Мы также обсудили с господином Вэнсом перспективы полной разблокировки транспортных коммуникаций региона как важнейшей гарантии стабильности и мира на Южном Кавказе. Полагаю, что в этом контексте крайне важно довести до логического завершения продолжающийся диалог в рамках процесса нормализации между Арменией и Турцией, включая открытие ж/д Гюмри–Карс", - сказал он.