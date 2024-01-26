Пашинян: Соглашение между Ереваном и Баку станет основой мира в регионе

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном установит мир в регионе.

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном установит мир в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашиняна на брифинге по итогам переговоров о своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

"Когда мы согласуем и подпишем мирное соглашение (с Азербайджаном), опираясь на общепризнанные принципы, лишь тогда будет достигнут мир в регионе", - сказал он, добавив, что работа над соглашением по-прежнему ведется.

Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом в пятницу.