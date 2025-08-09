Пашинян: Сегодня мы достигли значительного прогресса в отношениях Армении и Азербайджана

Сегодня мы достигли значительного этапа в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Сегодня мы достигли значительного прогресса в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Вашингтоне, выступая с совместным заявлением с лидерами США и Азербайджана.

По его словам, сегодня закладываются основы для более лучшей истории между Арменией и Азербайджаном: "Этот переломный прогресс был бы невозможен без личного участия президента Трампа и его решительной приверженности в мире в нашем регионе".

Пашинян подчеркнул, что подписание сегодняшних деклараций дает уверенность и гарантию в том, что мы открываем на Южном Кавказе страницу мира, безопасности, процветания, экономического сотрудничества.

Он поблагодарил Трампа за посреднические усилия в достижении результата по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном: "Это успех для наших стран, региона и мира".

"Считаю, что президент Трамп достоин Нобелевской премии мира. Мы будем защищать это и приложим усилия в этом направлении. Это очевидно. Сегодняшнее мероприятие свидетельствует об этом", - сказал Пашинян.