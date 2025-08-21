Пашинян: Армения переходит на новый этап за счет договоренностей с Азербайджаном в Вашингтоне

С подписанием документов с Азербайджаном 8 августа в Вашингтоне Армения вышла на новый этап развития.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства.

"Убежден, что этим шагом мы вступили в новую повестку развития, в новое измерение развития. И здесь содержание и энергия нашей работы должны быть выше. Эффективность нашей работы должна быть выше. Впереди много работы. Это конструктивная, мирная, созидательная работа. И мы все должны быть максимально сосредоточены на этой работе", - добавил Пашинян.

Премьер-министр также поздравил всех членов правительства с установлением мира между Арменией и Азербайджаном.