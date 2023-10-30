Пашинян: С Баку согласованы три основных принципа мирного соглашения

С Баку согласованы три основных принципа мирного соглашения.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Если стороны будут следовать этим согласованным принципам, то подписание мирного договора станет реальным", - отметил он.
Как отметил Пашинян в ходе парламентских обсуждений проекта бюджета на 2024 года, первый принцип – взаимное признание территориальной целостности. Так, Баку признает территорию Республики Армения площадью 29,8 тыс. кв. км, а Ереван - территорию Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км.
Второй принцип, по словам Пашиняна, заключается в следующем: стороны согласились провести делимитацию границы на основании Алма-Атинской декларации.
"В случае наличия политической воли можно продвинуться вперед (в переговорах)", - сказал глава правительства.
Третьим принципом Пашинян назвал открытие на основе равенства и взаимности региональных коммуникаций, которые должны действовать под юрисдикцией стран, через которые они проходят.