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Пашинян: С Баку согласованы три основных принципа мирного соглашения

Пашинян: С Баку согласованы три основных принципа мирного соглашения С Баку согласованы три основных принципа мирного соглашения.
Внешняя политика
30 октября 2023 г. 10:42
Пашинян: С Баку согласованы три основных принципа мирного соглашения

С Баку согласованы три основных принципа мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Если стороны будут следовать этим согласованным принципам, то подписание мирного договора станет реальным", - отметил он.

Как отметил Пашинян в ходе парламентских обсуждений проекта бюджета на 2024 года, первый принцип – взаимное признание территориальной целостности. Так, Баку признает территорию Республики Армения площадью 29,8 тыс. кв. км, а Ереван - территорию Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км.

Второй принцип, по словам Пашиняна, заключается в следующем: стороны согласились провести делимитацию границы на основании Алма-Атинской декларации.

"В случае наличия политической воли можно продвинуться вперед (в переговорах)", - сказал глава правительства.

Третьим принципом Пашинян назвал открытие на основе равенства и взаимности региональных коммуникаций, которые должны действовать под юрисдикцией стран, через которые они проходят.

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Версия на английском языке Nikol Pashinyan: Three main principles of peace and settlement agreed with Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: “Azərbaycanla sülh və nizamlanmanın 3 əsas prinsipi razılaşdırılıb”

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