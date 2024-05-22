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Пашинян показал в парламенте карту, по которой осуществляется делимитация с Азербайджаном

Пашинян показал в парламенте карту, по которой осуществляется делимитация с Азербайджаном Премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте показал карту, по которой проводится процесс делимитации границы с Азербайджаном.
Внешняя политика
22 мая 2024 г. 17:33
Пашинян показал в парламенте карту, по которой осуществляется делимитация с Азербайджаном

Премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте показал карту, по которой проводится процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, Пашинян заявил, что считает неприемлемыми и алогичными обвинения в уступках в Тавуше, так как воспроизводится де-юре существующая госграница.

"Я бы считал это успехом, потому что Армения впервые в своей истории переговорным путем формирует, воспроизводит границу и закладывает основу суверенитета, государственности, дальнейшего развития", - сказал Пашинян.

Премьер вновь озвучил идею о том, что в 1991 году, присоединившись к Алма-Атинской декларации, Армения еще раз зафиксировала, что становится независимой страной в границах Советской Армении.

"А в 1991 году де-юре существовали границы между Армянской и Азербайджанской ССР. И мы подняли де-юре все основы этой границы, проверили и воспроизвели их на земле по принципу – "граница проходит там, где проходит", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в ходе этого процесса Азербайджану не было передано ни одного миллиметра суверенной территории Армении.

"Суверенная территория Армении зафиксирована на делимитируемых участках", - сказал Пашинян.

Премьер заверил, что нынешние решения правительства юридически обоснованы, в том числе государственными институтами.

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