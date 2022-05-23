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Пашинян подписал указ о создании комиссии по делимитации границ с Азербайджаном

Пашинян подписал указ о создании комиссии по делимитации границ с Азербайджаном Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании комиссии по делимитации и безопасности границ с Азербайджаном.
Внешняя политика
23 мая 2022 г. 19:32
Пашинян подписал указ о создании комиссии по делимитации границ с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании комиссии по делимитации и безопасности границ с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров Армении.

Комиссию возглавит вице-премьер Мгер Григорян, в состав войдут также представители министерств и других структур.

В частности, в состав комиссии войдут также замглавы МИД Мнацакан Сафарян, замминистра обороны Арман Саркисян, замглавы Минюста Григор Минасян, замминистра территориального управления и инфраструктур Оганес Арутюнян, представитель по международным правовым вопросам Егише Киракосян, замначальника Генштаба ВС Аракел Мартикян, замглавы Комитета кадастра Нарине Авакян и Арам Гугарац, командир погранвойск СНБ Арман Маралчян, глава одного из департаментов СНБ Д.Санамян и глава военно-топографической службы ВС Армении Сергей Петросян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın yaradılması barədə fərman imzalayıb

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