Пашинян подписал указ о создании комиссии по делимитации границ с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании комиссии по делимитации и безопасности границ с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о создании комиссии по делимитации и безопасности границ с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров Армении.

Комиссию возглавит вице-премьер Мгер Григорян, в состав войдут также представители министерств и других структур.

В частности, в состав комиссии войдут также замглавы МИД Мнацакан Сафарян, замминистра обороны Арман Саркисян, замглавы Минюста Григор Минасян, замминистра территориального управления и инфраструктур Оганес Арутюнян, представитель по международным правовым вопросам Егише Киракосян, замначальника Генштаба ВС Аракел Мартикян, замглавы Комитета кадастра Нарине Авакян и Арам Гугарац, командир погранвойск СНБ Арман Маралчян, глава одного из департаментов СНБ Д.Санамян и глава военно-топографической службы ВС Армении Сергей Петросян.