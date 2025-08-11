О нас

Внешняя политика
11 августа 2025 г. 16:45
Пашинян обсудил с Эрдоганом итоги переговоров в Вашингтоне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армянского премьера.

В сообщении отмечается, Пашинян проинформировал президента Эрдогана о результатах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа.

"Премьер Армении представил президенту Турции результаты переговоров, состоявшихся в столице США Вашингтоне 8 августа 2025 года, в частности, парафирование "Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном", совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект "Путь Трампа к международному миру и процветанию", - подчеркнули в пресс-службе.

Пашинян отметил, что установление мира между Баку и Ереваном создает возможность для установления нового уровня регионального сотрудничества.

Кроме того собеседники также обсудили вопросы двусторонней повестки дня армяно-турецких отношений, в частности, ход реализации ранее достигнутых договоренностей: "Премьер-министр отметил, что сейчас как никогда благоприятная атмосфера для реализации этих соглашений. Собеседники договорились продолжить активный политический диалог".

Версия на азербайджанском языке Paşinyan Vaşinqtondakı danışıqların nəticələrini Ərdoğanla müzakirə edib

