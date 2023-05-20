Пашинян обсудил с депутатами и министрами итоги брюссельской встречи

Премьер-министр Никол Пашинян на закрытой встрече с депутатами фракции "Гражданский договор" и министрами обсудил итоги брюссельской встречи.

Премьер-министр Никол Пашинян на закрытой встрече с депутатами фракции "Гражданский договор" и министрами обсудил итоги брюссельской встречи.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоговурд".

14 мая в столице Брюсселя состоялись трехсторонние переговоры лидеров Азербайджан, Армении и главы Евросовета.

Отмечается, что встреча продлилась более двух часов на ней присутствовали два министра: глава Минобрнауки Жанна Андреасян и МЧС Армен Памбухчян.

"Пашинян сначала представил подробности брюссельской встречи, подвел итоги, а члены ГД в основном были в роли слушателей, лишь некоторые из них задавали вопросы премьеру. Хотя Пашинян и сказал, что по ряду важных вопросов не удается достичь соглашения с Азербайджаном, в целом брюссельская встреча была положительно оценена", - говорится в статье "Жоговурд".