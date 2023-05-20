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Пашинян обсудил с депутатами и министрами итоги брюссельской встречи

Пашинян обсудил с депутатами и министрами итоги брюссельской встречи Премьер-министр Никол Пашинян на закрытой встрече с депутатами фракции "Гражданский договор" и министрами обсудил итоги брюссельской встречи.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 11:37
Пашинян обсудил с депутатами и министрами итоги брюссельской встречи

Премьер-министр Никол Пашинян на закрытой встрече с депутатами фракции "Гражданский договор" и министрами обсудил итоги брюссельской встречи.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоговурд".

14 мая в столице Брюсселя состоялись трехсторонние переговоры лидеров Азербайджан, Армении и главы Евросовета.

Отмечается, что встреча продлилась более двух часов на ней присутствовали два министра: глава Минобрнауки Жанна Андреасян и МЧС Армен Памбухчян.

"Пашинян сначала представил подробности брюссельской встречи, подвел итоги, а члены ГД в основном были в роли слушателей, лишь некоторые из них задавали вопросы премьеру. Хотя Пашинян и сказал, что по ряду важных вопросов не удается достичь соглашения с Азербайджаном, в целом брюссельская встреча была положительно оценена", - говорится в статье "Жоговурд".

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Версия на английском языке Nikol Pashinyan: Armena reached agreement with Azerbaijan on several important issues in Brussels
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: "Brüsseldə Azərbaycanla bir sıra mühüm məsələlərdə razılığa gəlmişik”

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