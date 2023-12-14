Пашинян: Обмен пленными можно считать "нулевой точкой" в отношениях Баку и Еревана

Обмен пленными можно считать "нулевой точкой" в отношениях Еревана и Баку.

Обмен пленными можно считать "нулевой точкой" в отношениях Еревана и Баку.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

"От нее мы сможем, как минимум, попытаться приложить усилия для того, чтобы все последующие новости усиливали вероятность заключения [мирного] соглашения между Арменией и Азербайджаном", - сказал Пашинян.

Отметим, что обмен военнослужащими состоялся 13 декабря на армяно-азербайджанской границе. Ранее Ереван и Баку распространили совместное заявление Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения, в котором говорилось, что достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.