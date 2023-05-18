Пашинян назвал важными переговоры с Алиевым и перечислил шаги на пути к миру

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным шагом встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 мая в Брюсселе, она важна для установления мира в регионе, согласования мирного договора и делимитации границ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным шагом встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 мая в Брюсселе, она важна для установления мира в регионе, согласования мирного договора и делимитации границ.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он заявил в четверг на заседании правительства.

Пашинян назвал важным шагом признание в Брюсселе Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга. На заседании правительства он заявил, что в столице Бельгии стороны зафиксировали - Азербайджан признает 29.8 тыс., Армения - 86,6 тыс. кв. километров территории друг друга.

По его словам, это позволит установить стабильность в регионе и прийти к окончательному оформлению текста мирного договора. Следующим шагом должна стать идентификация правовых основ для формирования комиссии по делимитации.