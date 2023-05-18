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Пашинян назвал важными переговоры с Алиевым и перечислил шаги на пути к миру

Пашинян назвал важными переговоры с Алиевым и перечислил шаги на пути к миру Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным шагом встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 мая в Брюсселе, она важна для установления мира в регионе, согласования мирного договора и делимитации границ.
Внешняя политика
18 мая 2023 г. 15:43
Пашинян назвал важными переговоры с Алиевым и перечислил шаги на пути к миру
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным шагом встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 мая в Брюсселе, она важна для установления мира в регионе, согласования мирного договора и делимитации границ.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он заявил в четверг на заседании правительства.

Пашинян назвал важным шагом признание в Брюсселе Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга. На заседании правительства он заявил, что в столице Бельгии стороны зафиксировали - Азербайджан признает 29.8 тыс., Армения - 86,6 тыс. кв. километров территории друг друга.

По его словам, это позволит установить стабильность в регионе и прийти к окончательному оформлению текста мирного договора. Следующим шагом должна стать идентификация правовых основ для формирования комиссии по делимитации.

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Версия на английском языке Pashinyan calls negotiations with Aliyev important and names steps towards peace
Версия на азербайджанском языке Paşinyan İlham Əliyevlə danışıqları vacib adlandırıb və sülh yolunda atılmalı olan addımları sadalayıb

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