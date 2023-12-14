Пашинян назвал реалистичным подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время

Подписание мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшее время очень реалистично.

Подписание мирного соглашения с Азербайджаном в ближайшее время очень реалистично.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

По его словам, Армения готова предпринять действенные и конкретные шаги по открытию коммуникаций в регионе.

"Более чем 30 лет границы Армении с Турцией и Азербайджаном закрыты, и сегодня мы много говорим и обсуждаем о возможности разблокирования транспортных коммуникаций в регионе", - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что Армения готова не только восстановить действующие в прошлом железнодорожные коммуникации с Азербайджаном, но и построить новые. В частности, речь идет о северном направлении, ветки, которая связывает Газах с Тавушской областью Армении, а на южном - о ветке, которая, помимо прочего, свяжет Западные районы Азербайджана с Нахчываном. Эта коммуникация может быть обеспечена и через северное направление.

Премьер также указал на задействование автомобильных дорог, которые могут проходить через северное, среднее и южное направления.

"Такую же готовность мы проявляем и по открытию железной и автомобильной дорог с Турцией", - сказал Пашинян.

На его взгляд, разблокирование окажет существенное влияние не только на регион, но и укрепит экономические связи и решит глобальные вопросы безопасности.