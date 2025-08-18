Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном установился мир, это начало нового этапа

Пашинян назвал парафирование в США договора с Азербайджаном поворотным моментом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал парафирование в США мирного договора с Азербайджаном поворотным моментом.

Как сообщает Report, об этом армянский лидер заявил в своем обращении к народу.

Пашинян напомнил, что по итогам трехстороннего саммита в Вашингтоне 8 августа Азербайджан и Армения подписали два важных документа – во-первых парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений, во-вторых приняли совместную декларацию.

"Между Республикой Армения и Республикой Азербайджан установился мир, дорогие люди. С 8 августа мы живем в другом Южном Кавказе, в Новой Армении", - заявил Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что достигнутые договоренности открывают путь к закрытию страницы вражды между двумя народами.

"Мы окончательно отвергли и исключили войну как инструмент, а это означает начало нового этапа. Это факт, который не подлежит и никогда не должен подлежать пересмотру, он открывает путь к закрытию страницы вражды между нашими двумя народами", - сказал политик.

По его словам, в Армении люди мечтали о мире, но само слово "мир" зачастую воспринималось с критикой, а тех, кто его использовал, порой осуждали.

"Поэтому мир для нас – это непривычная и чужая жизнь. Но я прошу вас: давайте не недооценивать эту реальность. Это значит, что нам нужно практически с нуля учиться, что такое мир и как он выглядит", - сказал он.