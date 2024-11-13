Пашинян назвал очень важным разговор с президентом Азербайджана в рамках БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень важным встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в саммите БРИКС в Казани.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень важным встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в саммите БРИКС в Казани.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил в среду, комментируя в рамках "правительственного часа".

"Участие в саммите БРИКС считаю очень важным и эффективным. Хочу выразить также удовлетворение от встречи с президентом Азербайджана лично, а затем в расширенном составе. Должен отметить, что такого долгого разговора между нами давно или никогда не было. Состоялся очень важный разговор", - сказал премьер.

По его словам, во время встреч "прозвучала мысль, и я считаю, что Армения и Азербайджан для мирного сосуществования нуждаются не только в соглашении о мире или других соглашениях, а нуждаются в заключении стратегической сделки о том, в рамках каких формул мы в предстоящие столетия, как независимые страны, готовимся жить бок о бок".