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Пашинян назвал большим успехом подписание Арменией и Азербайджаном протокола по делимитации

Пашинян назвал большим успехом подписание Арменией и Азербайджаном протокола по делимитации Премьер Никол Пашинян назвал большим успехом вчерашнее подписание Арменией и Азербайджаном протокола-описания по делимитации в Тавуше.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 11:10
Пашинян назвал большим успехом подписание Арменией и Азербайджаном протокола по делимитации

Премьер Никол Пашинян назвал большим успехом вчерашнее подписание Арменией и Азербайджаном протокола-описания по делимитации в Тавуше.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, на заседании правительства Пашинян отметил, что это стало краеугольным камнем для дальнейшего укрепления суверенитета и безопасности Армении.

Впервые в истории независимости у Армении есть официально делимитированная граница.

Он поблагодарил комиссию правительства Армении под руководством вице-премьера Григоряна и другие компетентные структуры за этот процесс.

Отметим, что 15 мая на азербайджано-армянской границе под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоялась 9-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой (АР) и Республикой Армения (РА) и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Был протокол-описание отрезков границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) - Беркабер (РА) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Ermənistan və Azərbaycanın sərhədlərin delimitasiyası üzrə protokolun imzalanmasını böyük uğur adlandırıb

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