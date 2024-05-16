Пашинян назвал большим успехом подписание Арменией и Азербайджаном протокола по делимитации

Премьер Никол Пашинян назвал большим успехом вчерашнее подписание Арменией и Азербайджаном протокола-описания по делимитации в Тавуше.

Премьер Никол Пашинян назвал большим успехом вчерашнее подписание Арменией и Азербайджаном протокола-описания по делимитации в Тавуше.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, на заседании правительства Пашинян отметил, что это стало краеугольным камнем для дальнейшего укрепления суверенитета и безопасности Армении.

Впервые в истории независимости у Армении есть официально делимитированная граница.

Он поблагодарил комиссию правительства Армении под руководством вице-премьера Григоряна и другие компетентные структуры за этот процесс.

Отметим, что 15 мая на азербайджано-армянской границе под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоялась 9-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой (АР) и Республикой Армения (РА) и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Был протокол-описание отрезков границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) - Беркабер (РА) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.