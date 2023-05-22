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Пашинян надеется на скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном

Пашинян надеется на скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном Премьер Армении Никол Пашинян заявил об интенсивных переговорах между Ереваном и Баку и выразил надежду, что стороны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 14:10
Пашинян надеется на скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном
Никол Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян заявил об интенсивных переговорах между Ереваном и Баку и выразил надежду, что стороны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в понедельник в ходе пресс-конференции.

"Армения остается приверженной мирной повестке в регионе. И мы надеемся, что в ближайшее время придем к соглашению по тексту мирного договора и сможем его подписать", - сказал Пашинян.

По его словам, территория Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км включает в себя Карабах.

"И если мы с Азербайджаном верно понимаем друг друга, Ереван признает территорию Азербайджана в указанных пределах, а Баку – территорию Армении в пределах 29 800 кв. км", – заявил он.

Ранее, выступая на саммите Совета Европы в Рейкьявике, Пашинян также заявил о признании территории Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. километров.

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Версия на английском языке Pashinyan hopes for prompt peace agreement with Azerbaijan

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