Пашинян: Мир между Азербайджаном и Арменией возможен

Нормализация отношений между Азербайджаном и Армений возможна.

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна.

Как передает Report, об этом заявил в ходе выступления в Европарламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы готовы до конца этого года подписать с Азербайджаном соглашение о мире", - сказал он.

По словам Пашиняна, нормализация отношений возможна при реализации нескольких принципов: взаимного признания территориальной целостности, делимитации границ, открытия региональных коммуникаций и т.д.

"В случае открытия всех коммуникаций в рамках принципа взаимности и суверенитета стран, Армения готова идти на упрощение процедур. Мы готовы обеспечивать безопасность грузов и пассажиров из Азербайджана при проезде через нашу территорию, надеясь на взаимность", - сказал Пашинян.

"Армения может открыть дороги для Азербайджана и Турции на основе своего суверенитета и своей юрисдикции", - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что Армения также готова сотрудничать в вопросе с пропавшими без вести.

"Мы должны решительно идти к миру. Нужно поддержать нас, чтобы мы как можно лучше использовали эту возможность", - добавил премьер-министр, обращаясь к европарламентариям.