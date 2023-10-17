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Пашинян: Мир между Азербайджаном и Арменией возможен

Пашинян: Мир между Азербайджаном и Арменией возможен Нормализация отношений между Азербайджаном и Армений возможна.
Внешняя политика
17 октября 2023 г. 14:59
Пашинян: Мир между Азербайджаном и Арменией возможен
Никол Пашинян

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна.

Как передает Report, об этом заявил в ходе выступления в Европарламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы готовы до конца этого года подписать с Азербайджаном соглашение о мире", - сказал он.

По словам Пашиняна, нормализация отношений возможна при реализации нескольких принципов: взаимного признания территориальной целостности, делимитации границ, открытия региональных коммуникаций и т.д.

"В случае открытия всех коммуникаций в рамках принципа взаимности и суверенитета стран, Армения готова идти на упрощение процедур. Мы готовы обеспечивать безопасность грузов и пассажиров из Азербайджана при проезде через нашу территорию, надеясь на взаимность", - сказал Пашинян.

"Армения может открыть дороги для Азербайджана и Турции на основе своего суверенитета и своей юрисдикции", - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что Армения также готова сотрудничать в вопросе с пропавшими без вести.

"Мы должны решительно идти к миру. Нужно поддержать нас, чтобы мы как можно лучше использовали эту возможность", - добавил премьер-министр, обращаясь к европарламентариям.

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Версия на английском языке Pashinyan: Azerbaijan-Armenia peace is possible
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh mümkündür”

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