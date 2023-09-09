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Пашинян заявил о готовности провести срочные переговоры с президентом Ильхамом Алиевым

Пашинян заявил о готовности провести срочные переговоры с президентом Ильхамом Алиевым Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской границе.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 12:24
Пашинян заявил о готовности провести срочные переговоры с президентом Ильхамом Алиевым
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов провести срочные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для снижения напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом Н. Пашинян заявил во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Премьер Армении подтвердил приверженность соглашениям от 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе, а также готовность решения всех вопросов исключительно дипломатическими путем.

В свою очередь президент Франции указал на необходимость снижения напряженности вдоль условной границы и выразил готовность поддержать усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Prezident İlham Əliyevlə təcili danışıqlar keçirməyə hazır olduğunu açıqlayıb

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