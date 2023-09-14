Пашинян: Ереван ответит на предложения Баку по мирному соглашению в разумные сроки

Ереван в разумные сроки представит Баку свои комментарии по мирному договору. Мир - это единственное, что может гарантировать суверенитет, независимость и территориальную целостность стран региона.

Ереван в разумные сроки представит Баку свои комментарии по мирному договору. Мир - это единственное, что может гарантировать суверенитет, независимость и территориальную целостность стран региона.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр Никол Пашинян.

"Армения получила новые комментарии по тексту мирного договора от Азербайджана. Мы будем работать и предоставлять наши комментарии в разумные сроки. Миру нет альтернативы в нашем регионе, это единственное решение, гарантирующее безопасность и территориальную целостность стран региона", - отметил он.