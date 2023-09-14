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Пашинян: Ереван ответит на предложения Баку по мирному соглашению в разумные сроки

Пашинян: Ереван ответит на предложения Баку по мирному соглашению в разумные сроки Ереван в разумные сроки представит Баку свои комментарии по мирному договору. Мир - это единственное, что может гарантировать суверенитет, независимость и территориальную целостность стран региона.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 11:59
Пашинян: Ереван ответит на предложения Баку по мирному соглашению в разумные сроки

Ереван в разумные сроки представит Баку свои комментарии по мирному договору. Мир - это единственное, что может гарантировать суверенитет, независимость и территориальную целостность стран региона.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр Никол Пашинян.

"Армения получила новые комментарии по тексту мирного договора от Азербайджана. Мы будем работать и предоставлять наши комментарии в разумные сроки. Миру нет альтернативы в нашем регионе, это единственное решение, гарантирующее безопасность и территориальную целостность стран региона", - отметил он.

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Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan will respond to Baku’s peace treaty proposals within reasonable time frame
Версия на азербайджанском языке Paşinyan: “İrəvan Bakının sülh sazişi ilə bağlı təkliflərinə ağlabatan müddətdə cavab verəcək”

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