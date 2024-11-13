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Пашинян: Ереван и Баку близки к соглашению по коммуникациям

Пашинян: Ереван и Баку близки к соглашению по коммуникациям Армения и Азербайджан близки к взаимоприемлемому решению по открытию региональных коммуникаций.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 17:57
Пашинян: Ереван и Баку близки к соглашению по коммуникациям

Армения и Азербайджан близки к взаимоприемлемому решению по открытию региональных коммуникаций.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Нацсобрании.

Он сообщил, что Армения направила Азербайджану письменное предложение, касающееся разблокировки коммуникаций.

"Очень похоже, что мы в вопросе открытия региональных коммуникаций можем иметь решение, которое может быть полностью взаимоприемлемым", - добавил он.

Также он сообщил, что Ереван на днях ответил на недавний пакет предложений Баку касательно проекта мирного договора. Речь идет о предложениях по двум оставшимся еще не согласованными пунктам.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: İrəvan və Bakı kommunikasiyalar üzrə razılaşmaya yaxındır

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