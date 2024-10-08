Пашинян: Ереван готов подписать мир с Баку уже в этом месяце

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже в этом месяце, и это официальная позиция страны.

Армения готова открыть все коммуникации на своей территории.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он отметил, что Армения готова обеспечить проезд транспорта и прокладку трубопровода между Нахчыванской АР и Азербайджаном.

"Таким образом, Армения готова упростить процедуры пограничного контроля при взаимном уважении суверенитета", - сказал он.

19:04

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном уже в этом месяце, и это официальная позиция страны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании совета глав государств СНГ в узком формате в Москве.

Отмечается, что он вновь предложил подписать уже согласованные пункты и оставить обсуждение нерешенных вопросов на будущее.

Пашинян также отметил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились усилить работу по завершению согласования проекта мирного соглашения. Подробностей он не сообщил.