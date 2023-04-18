Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло

Азербайджан прямо или косвенно становится или уже стал энергетическим и логистическим перекрестком, и его значение как для России, так и для западных стран возросло.

Азербайджан прямо или косвенно становится или уже стал энергетическим и логистическим перекрестком, и его значение как для России, так и для западных стран возросло.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, представляя отчет о работе правительства за 2022 год.

"Эта ситуация содержит как риски, так и возможности. Риски мы видим повсюду, а возможность заключается в том, что Южный Кавказ сам по себе является большим перекрестком. Не менее важна в этом роль Армении и Грузии. В этом контексте мир и стабильность в регионе могут стать консенсусом между Западом и Россией", - отметил он.

Пашинян отметил, что "если регион снова взорвется, как минимум в энергетическом плане это может стать проблемой как для России, так и для Запада, со всеми вытекающими из энергетики вопросами".