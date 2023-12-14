Пашинян: Армения высоко ценит усилия США в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Армения высоко ценит усилия США в нормализации отношений Еревана и Баку.

Армения высоко ценит усилия США в нормализации отношений Еревана и Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с послом США Кристиной Квин в четверг.

Глава армянского правительства назвал важным продолжение переговорного процесса.

Он также заявил о динамичном развитии армяно-американской повестки, подчеркнув, что активный диалог способствует последовательному наращиванию взаимодействия.

Ранее сегодня посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил о том, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна пройдет в январе 2024 года в Вашингтоне.