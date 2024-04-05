Пашинян: Армения привержена нормализации отношений с Азербайджаном

Армения остается приверженным нормализации отношений с Азербайджаном, основанные на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года.

Армения остается приверженной нормализации отношений с Азербайджаном, основанным на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в формате ЕС-США-Армения в Брюсселе.

"Армения также полностью привержена делимитации границ на основе этой декларации и разблокированию всех региональных коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран и принципов равенства и взаимности", - добавил он.