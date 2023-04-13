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Пашинян: Армения готова провести делимитацию границы с Азербайджаном

Пашинян: Армения готова провести делимитацию границы с Азербайджаном Армения готова провести делимитацию границы на основе договоренностей в Праге и Сочи.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 12:13
Пашинян: Армения готова провести делимитацию границы с Азербайджаном

Армения готова провести делимитацию границы на основе договоренностей в Праге и Сочи.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием правительства в четверг.

По его словам, несмотря на все трудности, Армения продолжает быть приверженной и вовлеченной в политику мирного дипломатического урегулирования всех региональных вопросов и выступает за налаживание армяно-азербайджанских отношений.

Он отметил, что Армения готова также к открытию транспортных и экономических региональных путей на основе ранее озвученных принципов.

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Версия на английском языке Pashinyan: Armenia ready to delimit border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: “Ermənistan Azərbaycanla sərhədin delimitasiyasına hazırdır”

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