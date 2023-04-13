Пашинян: Армения готова провести делимитацию границы с Азербайджаном

Армения готова провести делимитацию границы на основе договоренностей в Праге и Сочи.

Армения готова провести делимитацию границы на основе договоренностей в Праге и Сочи.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян перед заседанием правительства в четверг.

По его словам, несмотря на все трудности, Армения продолжает быть приверженной и вовлеченной в политику мирного дипломатического урегулирования всех региональных вопросов и выступает за налаживание армяно-азербайджанских отношений.



Он отметил, что Армения готова также к открытию транспортных и экономических региональных путей на основе ранее озвученных принципов.