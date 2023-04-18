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Пашинян: Готовы признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР

Пашинян: Готовы признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР.
Внешняя политика
18 апреля 2023 г. 12:11
Пашинян: Готовы признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР
Никол Пашинян

Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте, представляя отчет правительства за 2022 год.

"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий", - сказал Пашинян.

Он заявил, что договорился об этом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время встреч в Праге и Сочи.

"Как из Еревана, так и из Баку, звучат официальные заявления, согласно которым другая сторона обвиняется в несоблюдении договоренностей. Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорией Армении территорию Армянской ССР", - сказал он.

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Версия на английском языке Pashinyan: Armenia ready to recognize Azerbaijan’s territorial integrity within Azerbaijan SSR

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