Пашинян: Готовы признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР

Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР.

Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в рамках Азербайджанской ССР.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте, представляя отчет правительства за 2022 год.



"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий", - сказал Пашинян.



Он заявил, что договорился об этом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время встреч в Праге и Сочи.



"Как из Еревана, так и из Баку, звучат официальные заявления, согласно которым другая сторона обвиняется в несоблюдении договоренностей. Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорией Армении территорию Армянской ССР", - сказал он.