Пашазаде: Мультикультуральное многообразие является одним из достояний Азербайджана

Успешная модель сосуществования в Азербайджане сегодня может стать примером для всего мира.

Успешная модель сосуществования в Азербайджане сегодня может стать примером для всего мира.

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде заявил на проходящем в Москве XVIII Международном мусульманском форуме.

"Мультикультуральное многообразие является одним из великих достояний Азербайджанского государства. Президент Ильхам Алиев продвигает идею мультикультурализма во всем мире, является автором Бакинского процесса межкультурного сотрудничества, является проповедником идеи исламской солидарности", - заявил Аллахшукюр Пашазаде.