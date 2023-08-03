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ПАСЕ следует направить в регион миссию по минному террору со стороны Армении

ПАСЕ следует направить в регион миссию по минному террору со стороны Армении Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна направить в регион миссию по установлению фактов не по гуманитарной ситуации армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, а из-за минного террора Армении и незаконного ввоза оружия в Карабах.
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 13:11
ПАСЕ следует направить в регион миссию по минному террору со стороны Армении

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна направить в регион миссию по установлению фактов не по гуманитарной ситуации армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, а из-за минного террора Армении и незаконного ввоза оружия в Карабах.

Об этом заявила Report член делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Кенуль Нуруллаева.

Она подчеркнула, что заявления президента ПАСЕ Тини Кокса по гуманитарному положению и правам армян в Карабахе неприемлема:

"Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям уже высказался по этому поводу. ПАСЕ обязан уважительно относиться к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Что касается заявления о так называемом "гуманитарном кризисе", то это выдумка армянской стороны. Потому что по Лачынской дороге обеспечивается движение в обоих направлениях в сопровождении Международного комитета Красного Креста, нет ограничений по переходу границы армянских жителей в медицинских целях", - отметила депутат.

Но похоже, что ПАСЕ это неинтересно, считает она: "Если миссия будет объективна, то станет ясно, что это группа сепаратистов перекрывает дороги из других регионов Азербайджана в населенные армянами села в Карабахском регионе страны, чтобы требовать бесконтрольного прохода по Лачынской дороге. Именно с подачи Еревана бетонными блоками была перекрыта дорога Агдам-Ханкенди, по которой могли бы доставляться гуманитарные грузы”.

"С созданием Лачынского погранично-пропускного пункта была предотвращена незаконная доставка боеприпасов на территорию Азербайджана, где число жертв мин растет. ПАСЕ должна осудить минный террор Армении. Именно Армения нарушает все обязательства", - заявила Кенуль Нуруллаева.

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Версия на английском языке PACE should send mission on Armenia’s mine terror to region
Версия на азербайджанском языке “AŞPA bölgəyə faktaraşdırıcı missiyanı Ermənistanın mina terrorunu araşdırmaq üçün göndərməlidir” - RƏY

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