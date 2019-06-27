ПАСЕ призвала усилить борьбу против случаев насилия в отношении детей

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию под названием "Прекращение насилия против детей: вклад Совета Европы в цели устойчивого развития".

Как сообщает французское бюро Report, в документе отмечается о необходимости внесения изменений в законы, соответствующие исполнительные органы и подходы для прекращения насилия против детей.

Ассамблея рекомендовала странам-членам создать необходимые структуры, гарантирующие эффективность борьбы с насилием против детей, повысить финансы и средства.

В резолюции подчеркивается, что пункт 16.2 (прекращение плохого отношения к детям, их эксплуатации, всех форм детского насилия и пыток) целей устойчивого развития должен превратиться в приоритетный вопрос политики государств.

Отметим, что ежегодно в мире половина детей становится жертвой насилия. Экономический урон этого обходится государствам в 8% ВВП.