ПАСЕ призвал страны-члены предотвратить финансирование ислама из-за рубежа

Страсбург. 10 октября. REPORT.AZ/ В Парламентской ассамблее Совета Европы принята резолюция по регулированию "Финансирования ислама в Европе из-за рубежа с целью предотвращения радикализации и исламофобии".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, в документе призвали положить конец финансированию ислама за границей с целью распространения национальных политик стран-членов структуры с использованием ислама в других государствах-членах ПАСЕ.

В резолюции говорится, что государства должны протестовать против вмешательства иностранных организаций по созданию параллельных обществ на своих территориях, предотвращать поступление иностранных материальных средств организациям, вредящим правам человека, фундаментальному праву людей на совместное проживание.

Страны-члены ПАСЕ призвали с целью предотвращения радикализма внести исламскую религию в планы обучения, выделять материальные средства согласно потребности религиозной общественности, поддержать инициативы по открытию в Европе факультетов исламской теологии.

Отметим, что 8 октября в Страсбурге приступила к работе осенняя сессия ПАСЕ.