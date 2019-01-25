ПАСЕ приняла резолюцию по национальным меньшинствам

Страсбург. 25 января. REPORT.AZ/ Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием Продвижение прав национальных меньшинств.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, в резолюции отмечается, что защита национальных меньшинств, являясь гарантией равенства среди людей, имеет большую значимость с точки зрения социальной и политической стабильности, а также обеспечения безопасности демократии, развития культурного разнообразия в Европе. Ассамблея еще раз призывает государства, являющиеся членами структуры, поближе ознакомиться с нуждами национальных меньшинств и разрешить их в положительном ключе, обеспечить все их права, включая права, указанные в Конвенции.

Ассамблея рекомендует странам-членам структуры ратифицировать Конвенцию по национальным меньшинствам, даже если на их территории не проживают национальные меньшинства.