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ПАСЕ приняла резолюцию, ограничивающую исключение стран из членов организации

ПАСЕ приняла резолюцию, ограничивающую исключение стран из членов орга

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не может исключать государства из членов организации или временно ограничивать их деятельность.

Как сообщает французское бюро Report, об этом говорится в резолюции организации "Укрепление процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", принятой 25 июня в рамках летней сессии.

Документ был принят на основе доклада бельгийского депутата Петры де Суттер - за его принятие проголосовали 118 человек, 62 выступили против и 10 воздержались. Обсуждение 220 поправок к резолюции продолжилось сегодня.

Согласно документу, государства-члены ПАСЕ не могут быть исключены из организации на основании переоценки вопросов доверия к ним. Резолюция приведет к устранению санкций против России и возвращению делегации.

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