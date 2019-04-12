ПАСЕ приняла резолюцию о социальном медиа

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию под названием "Социальные медиа: создание социальных связей или же угроза правам человека".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, в резолюции отмечается, что наряду с созданием социальных связей, наблюдением за обсуждениями политических и других вопросов, ролью в развитии демократии, социальные медиа при злоупотреблении ими могут навредить правам человека и деятельности демократических институтов.

В резолюции содержится призыв к правительственным органам и функционирующим в области интернета организациям совместно сотрудничать в вопросах свободы информации и улучшения ее качества.

ПАСЕ призвала страны-члены ратифицировать конвенцию Совета Европы о защите персональных данных граждан.