ПАСЕ приняла резолюцию на основе доклада азербайджанского депутата

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием "Прекращение насилия в отношении детей-мигрантов и их эксплуатации".

Как сообщает французское бюро Report, в документе отмечается, что дети-мигранты составляют самый чувствительный слой общества.

Ассамблея рекомендовала государствам-членам разработать совместную стратегию борьбы со всеми формами насилия в отношении детей-мигрантов, защищать детей-мигрантов во всех областях и охранять их фундаментальные права.

Резолюция была принята на основе доклада, подготовленного азербайджанским депутатом, членом азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиевой.