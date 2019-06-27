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ПАСЕ приняла резолюцию на основе доклада азербайджанского депутата

ПАСЕ приняла резолюцию на основе доклада азербайджанского депутата

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием "Прекращение насилия в отношении детей-мигрантов и их эксплуатации". 

Как сообщает французское бюро Report, в документе отмечается, что дети-мигранты составляют самый чувствительный слой общества. 

Ассамблея рекомендовала государствам-членам разработать совместную стратегию борьбы со всеми формами насилия в отношении детей-мигрантов, защищать детей-мигрантов во всех областях и охранять их фундаментальные права. 

Резолюция была принята на основе доклада, подготовленного азербайджанским депутатом, членом азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиевой.

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