ПАСЕ приняла доклад "Демократические институты в Азербайджане"

Страсбург. 11 октября. REPORT.AZ Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила доклад под названием "Демократические институты в Азербайджане" и приняла в связи с этим резолюцию.

Как сообщает французское бюро Report, за принятие документа проголосовали 117 депутатов, против резолюции были 18 парламентариев.

14 человек из членов ПАСЕ не участвовали в голосовании.

В резолюции есть следующие рекомендации - полностью самостоятельная деятельность судебных органов, внесение изменений в законодательство в связи с деятельностью и финансированием гражданских обществ, с целью приведения их в соответствие со стандартами Совета Европы, создание ювенальной юстиции, укрепление свободы слова, укрепление права на собрания и др.

ПАСЕ призывает правительство Азербайджана вынести на повестку дня вопрос создания гендерного баланса среди чиновников полиции. В резолюции указывается, что Парламентская Ассамблея готова принять участие в процессе проведения реформ и их применении в Азербайджане.

В резолюции отмечается удовлетворение ПАСЕ предпринятыми Азербайджаном шагами в области прав человека и создания законного государства, в том числе продемонстрированным правительством сотрудничеством и диалогом в ходе проведения мониторингов.