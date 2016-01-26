​ПАСЕ приняла резолюцию касательно преднамеренно лишенных воды жителей приграничных регионов Азербайджана

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Резолюция ПАСЕ "Жители приграничных регионов Азербайджана, преднамеренно лишенные воды" принята сегодня в рамках зимней сессии Ассамблеи.

Как сообщает Report, за резолюцию проголосовали 98 депутатов, против - 71, воздержались - 40 депутатов.

Резолюция принята по итогам обсуждений одноименного доклада депутата Милицы Маркович (Босния и Герцеговина).

Резолюция на основе доклада Роберта Уолтера (Великобритания) "Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана" не была принята. 66 депутатов проголосовали за резолюцию, 70 - против, 45 - воздержались.