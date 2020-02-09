​ПАСЕ обсудит доклад по парламентским выборам в Азербайджане в апреле

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит доклад по итогам парламентских выборов в Азербайджане на пленарном заседании в апреле 2020 года.

Об этом Report заявил входящий в наблюдательную миссию ПАСЕ содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак.

По его словам, он также планирует посетить Азербайджан дважды после выборов с целью подготовки доклада.

"Процесс голосования идет как и на предыдущих выборах, своим ходом. Пока я посетил два избирательных участка. На первом из них, избирательном участке, №18 II Наримановского избирательного округа № 20, как нам объяснили с раннего утра из-за плохих погодных условий мы не видели ни одного избирателя, а вот на избирательном участке, созданном на территории исправительного учреждения № 2 было достаточно много голосующих. Но в целом, говорить о процессе выборов, явке пока рано. Завтра у нас будет пресс конференция, на которой мы и поделимся своими наблюдениями",-сказал Шеннак.