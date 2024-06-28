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Партия Tavini Huiraatira из Полинезии выразила благодарность Азербайджану за поддержку

Партия Tavini Huiraatira из Полинезии выразила благодарность Азербайджану за поддержку Представители политической партии "Независимый фронт освобождения Полинезии" (Tavini Huiraatira) выразили благодарность за теплый прием в столице Азербайджана, Баку.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 11:22
Партия Tavini Huiraatira из Полинезии выразила благодарность Азербайджану за поддержку

Руководство партии Tavini Huiraatira, борющейся за суверенитет Полинезии, являющейся заморской территорией Франции, выразило благодарность за поддержку со стороны Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в письмах, направленных в адрес официальных лиц и организаций Азербайджана со стороны генерального секретаря партии Виктора Маамаатуаихутапу.

Письма благодарности направлены руководству Милли Меджлиса, Агентства развития медиа (MEDİA), Бакинской инициативной группы (БИГ), Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Бакинского международного центра мультикультурализма, Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, Национального онкологического центра и государственной академии физической культуры и спорта.

В письме отмечается значимость визита в Азербайджан представителей политической партии Tavini Huiraatira, организованного Бакинской инициативной группой с 29 мая по 2 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolineziya partiyasının rəhbərliyi Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib
Версия на английском языке Tavini Huiraatira Party from Polynesia expresses gratitude to Azerbaijan for its support

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