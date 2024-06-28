Партия Tavini Huiraatira из Полинезии выразила благодарность Азербайджану за поддержку

Представители политической партии "Независимый фронт освобождения Полинезии" (Tavini Huiraatira) выразили благодарность за теплый прием в столице Азербайджана, Баку.

Руководство партии Tavini Huiraatira, борющейся за суверенитет Полинезии, являющейся заморской территорией Франции, выразило благодарность за поддержку со стороны Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в письмах, направленных в адрес официальных лиц и организаций Азербайджана со стороны генерального секретаря партии Виктора Маамаатуаихутапу.

Письма благодарности направлены руководству Милли Меджлиса, Агентства развития медиа (MEDİA), Бакинской инициативной группы (БИГ), Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Бакинского международного центра мультикультурализма, Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, Национального онкологического центра и государственной академии физической культуры и спорта.

В письме отмечается значимость визита в Азербайджан представителей политической партии Tavini Huiraatira, организованного Бакинской инициативной группой с 29 мая по 2 июня.