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Партия Эрдогана призвала Армению действовать в интересах армянского народа

Партия Эрдогана призвала Армению действовать в интересах армянского народа Открытие Зангезурского коридора будет способствовать налаживанию связей Турции с другими тюркскими государствами.
Внешняя политика
7 декабря 2021 г. 14:33
Партия Эрдогана призвала Армению действовать в интересах армянского народа
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Открытие Зангезурского коридора будет способствовать налаживанию связей Турции с другими тюркскими государствами.

Как передает Report, об этом сегодня в Стамбуле сказал первый заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (AKP) Нуман Куртулмуш на совместной пресс-конференции с заместителем председателя - руководителем центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таиром Будаговым.

"Мы хотим, чтобы подписанные после Отечественной войны соглашения были реализованы. Армении следует действовать соответственно интересам армянского народа, вносить свой вклад в установление мира на Южном Кавказе, а не действовать по указке армянского лобби. Потому что у армянского лобби во Франции, США и в других странах свои интересы, а реальность диктует Армении другие условия", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Erdogan's party calls on Yerevan to act in interests of Armenian people
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın partiyası Ermənistana çağırış edib

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