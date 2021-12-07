Партия Эрдогана призвала Армению действовать в интересах армянского народа

Открытие Зангезурского коридора будет способствовать налаживанию связей Турции с другими тюркскими государствами.

Открытие Зангезурского коридора будет способствовать налаживанию связей Турции с другими тюркскими государствами.

Как передает Report, об этом сегодня в Стамбуле сказал первый заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития (AKP) Нуман Куртулмуш на совместной пресс-конференции с заместителем председателя - руководителем центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Таиром Будаговым.

"Мы хотим, чтобы подписанные после Отечественной войны соглашения были реализованы. Армении следует действовать соответственно интересам армянского народа, вносить свой вклад в установление мира на Южном Кавказе, а не действовать по указке армянского лобби. Потому что у армянского лобби во Франции, США и в других странах свои интересы, а реальность диктует Армении другие условия", - подчеркнул он.