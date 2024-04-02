Движение за независимость Корсики поблагодарило Азербайджан за поддержку

Телеканал Haber Global подготовил репортаж с французского острова Корсики.

Телеканал Haber Global подготовил репортаж с французского острова Корсики.

Как сообщает Report, в репортаже была затронута тема борьбы с французским неоколониализмом.

Было отмечено, что на острове растет недовольство французскими властями: "После убийства в 2022 году находившегося в заключении борца за независимость Корсики Ивана Колонны по острову прокатилась волна протестов. Президент Франции Эмманюэль Макрон попытался разыграть карту автономии для того, чтобы волнения стихли. Однако протестующие посчитали, что предоставления автономии недостаточно".

Член движения Nazione, объединившего сторонников независимости Корсики, Эрик Симони заявил, что они не одобряют предложение Парижа об автономии. "Поэтому мы продолжим работать над реальным политическим решением", - подчеркнул он.

По мнению Симони, за смертью Колонны могли стоять французские власти: "Это не первый подобный шаг против Корсики. Они используют все средства, включая политическое давление, чтобы не признавать существование нашего народа. Президент Франции Эмманюэль Макрон действует вопреки основным принципам как своей страны, так и Евросоюза. Он пытается учить демократии другие страны, однако не признает права корсиканского народа на самоопределение. Усилия Макрона не направлены на какое-либо решение проблемы".

В сюжете также отмечается, что члены движения Анто Симони и Николя Пинзутти арестованы по обвинению в терроризме и все еще удерживаются в Париже.

В заключении Симони выразил благодарность всем странам, которые оказывают им поддержку, в том числе и Азербайджану.