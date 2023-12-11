Парламенты Грузии и Азербайджана работают над меморандумом по сотрудничеству

Грузия и Азербайджан работают над созданием общего меморандума о сотрудничестве законодательных органов, который охватит различные сферы деятельности парламентов двух стран.

Грузия и Азербайджан работают над созданием общего меморандума о сотрудничестве законодательных органов, который охватит различные сферы деятельности парламентов двух стран.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили после встречи со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Баку.

"У нас состоялся разговор о том, чтобы поднять отношения между парламентами на еще более высокий уровень, проработать меморандум о сотрудничестве между парламентами, который охватывает различные направления", – заявил Папуашвили.

По его словам, тесные отношения между парламентами Грузии и Азербайджана помогут в создании законодательной базы для налаженного осуществления ряда процедур, таких как пересечение границы, перевозка грузов.

"Я думаю, что отношения между нашими парламентами будут особенно поддерживать и помогать осуществлению тех стратегических проектов, которые иногда обсуждают исполнительные власти, для чего необходимо, в том числе, создать законодательную базу, потому что эти процедуры – пересечение границы, перевозка грузов – должны быть налажены на практике, должны быть созданы соответствующие законодательные рамки", – сказал Папуашвили.

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.